Yalıhüyük Belediyesi ve Çiftçi Koruma Başkanlığı ekipleri, arazi üzerindeki suyu, kanalları açarak Mutlu yaylasındaki düdenlere çevirdi.

Belediye Başkanı Hasan Koçer, suğladaki ekili alanları dolduran suyu boşaltmayı amaçladıklarını belirterek, "Çiftçilerimizin ekili tarlalarını korumak için çalışmalarımız sürüyor. Her zaman çiftçilerimizin yanındayız." dedi.

İlçe Tarım Müdürü Mevlüt Semerci ise yaklaşık 15 bin dekar alanın sular altında kaldığını aktararak, "Durumu takip ediyoruz. Suların erken çekilmesi durumunda çiftçilerimizin bir zarar göreceğini düşünmüyoruz. Ancak sular çekilince durum tespiti yapabileceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA