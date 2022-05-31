Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen "Spor Aşkı Engel Tanımaz" projesi çerçevesinde, Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde tören düzenlendi.

Törene katılan Vali Tuncay Akkoyun, çocuklarla yakından ilgilendi. Daha sonra gönderilen malzemeler, özel öğrencilere dağıtıldı.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, İl Sağlık Müdürü Adnan Kurşun ve kurum amirleri katıldı.

