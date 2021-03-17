Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespit edilmesi ve önlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda şüpheli Z.D'nin, sosyal medyada bölücü terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığının tespit edildiği bildirilen açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı duyuruldu.