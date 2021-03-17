Haber Giriş: 17 Mart 2021 Çarşamba 17:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sosyal medyada PKK/KCK propagandası yapan şüpheli Ankara'da yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Başkentte jandarma ekipleri, sosyal medyada bölücü terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen kişiyi gözaltına aldı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespit edilmesi ve önlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Bu kapsamda şüpheli Z.D'nin, sosyal medyada bölücü terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığının tespit edildiği bildirilen açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı duyuruldu.
Etiketler: Sosyal Medya PKK/KCK Jandarma Genel Komutanlığı
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