Haber Giriş: 17 Mart 2021 Çarşamba 16:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bulanık'ta Covid-19 denetimi yapıldı
[Fotoğraf: AA]
Muş'un Bulanık ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında denetim yapıldı.
Malazgirt Caddesi'nde esnafla görüşen ekipler, mesafe, maske ve temizlik konularında duyarlı olmalarını istedi.
İlçe merkezinde vatandaşlara uyarılarda bulunan ekipler, araçlardan da kurallara uyulması konusunda anons yaptı.
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