Semt Pazarı ile iş yerlerinde gerçekleştirilen uygulamaya, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta ile belediye zabıta ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri katıldı.​​​​​​​

Denetimlerde bu hassas dönemde salgın tedbirlerinin gevşetilmemesi ve kurallara uyulması uyarıları yapıldı.