Haber Giriş: 17 Mart 2021 Çarşamba 16:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
İslahiye'de dinamik denetim uygulaması yapıldı
[Fotoğraf: AA]
İslahiye Kaymakamı Muhammet Lütfi Kotan, İçişleri Bakanlığının kontrollü normalleşme döneminde yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında başlattığı dinamik denetim süreci uygulamasına katıldı.
Semt Pazarı ile iş yerlerinde gerçekleştirilen uygulamaya, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta ile belediye zabıta ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri katıldı.
Denetimlerde bu hassas dönemde salgın tedbirlerinin gevşetilmemesi ve kurallara uyulması uyarıları yapıldı.
Etiketler: Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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