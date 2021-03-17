Haber Giriş: 17 Mart 2021 Çarşamba 16:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da boşandığı eşini darbettiği öne sürülen zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Karataş ilçesinde, boşandığı eşini darbettiği ileri sürülen şüpheli tutuklandı.
Adana'da alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'de Deniz Y, boşandığı eşi Gülçin Y'yi çocuklarıyla yaşadığı evinde av tüfeğinin dipçiğiyle darbetti.
Evdeki sesleri duyan çevredekiler, durumu polise bildirdi.
Polis ekipleri, zanlı Deniz Y'yi boşandığı eşini darbederken gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü
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