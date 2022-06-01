Haber Giriş: 1 Haziran 2022 Çarşamba 11:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Son dakika: 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? 3600 ek göstergede son durum....
Hazine ve Maliye Bakanlığı kamu çalışanlarının refahını arttırmak için gerekli bütçe çalışmasını bitirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak düzenleme, polis, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek gruplarındaki kamu personelini kapsayacak.
Ayrıntılar geliyor...
3600 Ek gösterge nedir?
Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri.
Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor.
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