Kilis İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, Gaziantep'ten Kilis'e uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Bu kapsamda Gaziantep-Kilis kara yolu Küplüce köyü kontrol noktasında durdurulan otomobilde ve şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada 75 gram metamfetamin ve 13 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden biri tutuklandı, ikisi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.