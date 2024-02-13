Hafif Sağanak Yağışlı 6.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 13.02.2024 21:54

Solotürk ve komandoların gösterisi nefes kesti

Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Solotürk ve komandoların gösterisi nefes kesti.

Solotürk ve komandoların gösterisi nefes kesti

Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler kapsamında stadyumda ilk olarak Türk Hava Kuvvetleri'nin tek F-16 ile gösteri yapan Solotürk ekibi Erzincan semalarında uçuş gerçekleştirdi.

Solotürk ekibi izleyenleri adeta mest etti. Ardından Erzincan Komando Birliği gösterisini gerçekleştirdi. Komando Marşı'nı okuyan askerlere vatandaşlar da hep bir ağızdan eşlik etti. Renkli görüntülerin oluştuğu programa katılım yoğun oldu. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Mustafa Sarıgül, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu ile oyuncu Oktay Kaynarca gösterileri tribünden izleyerek ekipleri tebrik etti.

ETİKETLER
Erzincan
Sıradaki Haber
Aksaray'da aranan 3 hükümlünün de aralarında olduğu 4 kişi yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:37
Binali Yıldırım'dan, Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin açıklama
22:15
BM'den Refah'ta "katliam" uyarısı
22:10
Belçika'daki Müslümanlardan AİHM'in helal kesim yasağına ilişkin kararına tepki
22:07
MSB: Araç kazası sonucunda yaralanan, Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel şehit oldu
22:00
Mısır medyası: Gazze'de ateşkesin görüşüldüğü 4'lü toplantı Kahire'de başladı
22:07
Heyelan bölgesine çevre illerden araç ve personel desteği
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de günlük yaşam
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de günlük yaşam
FOTO FOKUS
Teknolojik cihazları yenilemek mümkün
Teknolojik cihazları yenilemek mümkün
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ