Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı 09:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
SOLOTÜRK Manisa'da prova uçuşu yaptı
[Fotograf: AA]
Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla Manisa'da gerçekleştireceği gösteri uçuşu için prova yaptı.
Kent merkezinde Cumhuriyet Meydanı üzerindeki prova uçuşu yoğun ilgi gördü.
Meydanda toplanan bazı vatandaşlar akrobasi hareketlerini cep telefonu kameralarıyla kaydetti.
SOLOTÜRK'ün Manisa'da 8 Eylül Perşembe gerçekleştireceği gösteri öncesi prova uçuşu yaklaşık 20 dakika sürdü.
Son Haberler
- 10:12
- 10:03
- 09:59
- 09:48
- 09:46
Sıradaki Haber
Doğa eğitimlerine 25 öğrenci katılıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz