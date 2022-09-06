Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı 09:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de 45 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotograf: AA]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde 45 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarındaki lastik bot içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Bir süre takip edilen bota "TCSG-905" botuyla operasyon düzenlendi.
Operasyonda çeşitli ülkelere mensup 45 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Çanakkale
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