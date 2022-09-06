Nijer Haber Ajansının haberinde, ülkede devam eden sağanaklar nedeniyle meydana gelen sellerden 4 Eylül itibarıyla 140 bin 29 kişinin etkilendiği bilgisi yer aldı.

Seller nedeniyle temmuzdan bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 103'e çıktı ve 125 kişi de yaralandı.

Ölü sayısı en son 28 Ağustos'ta 75 olarak duyurulmuştu.

Nijer'de hazirandan eylüle kadar süren yağış döneminde sık sık seller meydana geliyor.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi rakamlarına göre, Nijer'de geçen sene meydana gelen sellerden 250 bin kişi etkilendi ve 77 kişi yaşamını yitirdi.