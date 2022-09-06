Balıkesir’in farklı ilçelerinden 25 lise öğrencisinin doğayı keşfetmek, fark etmek ve korumak için katıldığı etkinliğin açılışında Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, Balıkesir Üniversitesi Altınoluk Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Selami Selvi ve Bandırma Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan hazır bulundu.

Türkiye genelinde kabul edilen 103 projeden biri olan 100 bin lira hibe alan projenin yürütücülüğünü yapan Bandırma Bilim ve Sanat Merkezi öğretmeni Sinan Onar, projede bir yürütücü, 3 uzman, 18 eğitmen, 5 rehber ve bir sağlık personelinin görev aldığını anlattı.

Onar, "Balıkesir’in farklı ilçelerinden bilimsel çalışmalara meraklı 25 lise öğrencisinin katılımcı olduğu projemiz, gençlerimizde doğa sevgisini pekiştirmeyi, gençlerimizle bilimi buluşturmayı hedefleyen projemizin ikincisi ile ilk projemizdeki olumlu çıktıları artırarak öğrencilerimizi değerli bilim insanları buluşturmayı ve doğayı daha yakından tanıyıp korumayı amaçlıyoruz" dedi.

"Bölgenin biyolojik çeşitliliğini tanıtmak istiyoruz"

Bandırma Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Levent Obuz ise başarıyla tamamlanan ilk projenin etkisi ve proje öğrencilerinin yaygınlaştırma çalışmalarındaki verimli dönütlerinin, kurum olarak projenin devamını hazırlamaya olan motivasyonlarını artırdığını söyledi.

"Doğayı Keşfet, Fark Et, Koru-2" isimli projenin amacının; bilime ve araştırmaya istekli lise öğrencilerine bölgenin biyolojik çeşitliliğini tanıtmak, buna bağlı olarak bilimsel olguları fark etmelerini ve buradan aldıkları bilgi ve tecrübelerini çevrelerine aktarmalarını sağlamak olduğunu bildiren Obuz, "Elimizdeki çok kıymetli doğal varlıkları gelecek nesillere eksiksiz bir şekilde aktarmak için böyle çalışmaları sürdürmeyi ve bu varlıkları gençlerimize aktarmayı hedefliyoruz" dedi.