Adıyaman merkez Bahçecik Mahallesi Yeni Belediye Mezarlığı yakınlarında çalışan Adıyaman Belediyesine bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bir sokak köpeğinin kaya kartalı tarafından saldırıya uğradığını fark etti.

Köpeğin yardımına koşan belediye çalışanları köpeği kartaldan kurtarmaya çalıştı. Personeller bir türlü kaya kartalı le baş edemeyince montlarını kaya kartalının üzerine atarak onu etkisiz hale getirdi.

Belediye personelleri tarafından kafese konulan kaya kartalı, Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Herhangi bir yarası bulunmayan kaya kartalı, yapılacak olan incelemelerin ardından yeniden doğaya bırakılacak.