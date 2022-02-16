Aksaray Abdülhamit Han Fen Lisesi Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalarda Ortakuyu Ortaokulu Yıldız Kızlar Masa Tenisi Takımı il birincisi oldu.

Okul Müdürü Selçuk Demir, AA muhabirine, Eskil'i temsil etmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Güzel maçlar oynandığını ve takımlarının birinci olduğunu belirten Demir, "Takımımız bölge şampiyonluğunda ilimizi temsil edecek. İnşallah orada da birinci olacağız. Takımımıza, hocalarımıza ve emeği geçen her kese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.