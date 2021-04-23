Kripto para borsası Thodex tüm alım satım işlemlerini durdurup sistemlerini kapattı. Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yaklaşık 2 milyar dolarlık kripto parayla yurt dışına kaçtığı iddia edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şirket yöneticileri hakkında soruşturma başlattı. MASAK da harekete geçti, şirketin tüm hesapları bloke edildi.

Şirket sahibi Özer ise, birkaç gün içerisinde Türkiye'ye döneceğini iddia etti. Şirket merkezinde ise sessizlik hakim.

Soğuk cüzdan nedir?

Soğuk cüzdanlar, Bitcoin ve diğer kriptoparaların saklanabildiğin internet bağlantısı olmayan fiziksel cüzdanlardır. Kripto paralar şifresi ve kontrolü kullanıcıda olan fiziksel bir cüzdana aktarılabilir. Bu saklama yöntemi internet bağlantısı olmadığı için diğer yöntemlere göre daha güvenilir kabul edilir.

Bilişim Hukuku Uzmanı Av. Doç. Dr. Murat Volkan Dülger, kripto para borsalarında gerçekleşen dolandırıcılıkların kripto parayla bir ilgisi olmadığını anlattı.

"Tavsiye edilen soğuk cüzdandır"

Kripto varlıkların şifresi kimdeyse o kişilerin bu varlıkları rahatlıkla nakde çevirebileceğini belirten Dülger, şöyle konuştu:

"Kripto para saklamada sıcak ve soğuk cüzdan olarak iki seçenek var. Tavsiye edilen soğuk cüzdandır ve bu cüzdanda bütün yönetim ve şifreler kullanıcıda olur. Eğer bu yapılırsa yatırımcılar kripto varlıklarla ilgili herhangi bir sorun yaşamaz. Kripto para borsalarında kullanıcıların büyük bir çoğunluğu sıcak cüzdan kullanıyor ve kripto para borsaları yatırımcı adına alım satım gerçekleştiriyor, şifreleri elinde bulunduruyor. Soğuk cüzdanda ise sizin adınıza alırlar, ilgili şifreyi de size verirler. Böylelikle aracı kuruma hiçbir şekilde tabiiyetiniz olmadan, aracı şirket kaçıp gitse dahi başınıza hiçbir şey gelmez."

“Mutlaka hukuksal alt yapımızı oluşturmuş olmamız lazım”

KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ali Osman Çıbıkdiken, kripto varlık yatırımcısının riskler karşılığında alabileceği tedbirlere dikkat çekerek bu yeni sisteme entegre hukuki alt yapıya sahip olmanın önemine değindi :

“Sistemin bir parçası olan çeşitli enstrümanlar var. Örneğin soğuk cüzdan dediğimiz enstrüman bunlardan biri. Siz eğer borsaya güvenmiyorsanız ve borsadaki varlığınızı tutmayı planlıyorsanız alım işlemini yaptıktan sonra varlığınızı kendi cüzdanınıza indirip kendi güvenli bulduğunuz ortamda bunu saklayabilirsiniz. Bu gibi tedbirleri alırsanız kasıtlı ya da kasıtsız yapılabilecek hataların ve usulsüzlüklerin önüne geçmiş olursunuz. Bu dünya hayatımıza hızla geliyor. İlerde herşey hayatımızda aracısız dijital varlığa geçecek o dönem geldiğinde bizim mutlaka hukuksal alt yapımızı oluşturmuş olmamız gerekiyor.”