Haber Giriş: 23 Nisan 2021 Cuma 09:06Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kapadokya’da gökyüzünde 23 Nisan coşkusu
[Fotoğraf: İHA]
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, sıcak hava balonları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile havalandı.
Kapadokya bölgesinde, bu sabah havalanan çok sayıda balonun sepetine, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı ve Atatürk posterleri asıldı.
[Fotoğraf: İHA]
Turistler, güneşin doğuşuyla başlayan ve yaklaşık 1 saat süren uçuşta, peribacalarının arasından süzülerek, hem yörenin doğal güzellikleri izlemenin keyfini yaşarken hem de bayram coşkusuna şahitlik etti.
[Fotoğraf: İHA]
Kapadokya, sahip olduğu yeryüzü şekilleri nedeniyle dünyada turizme yönelik sıcak hava balonculuğunun yoğun olarak yapıldığı bölgeler arasında yer alıyor.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
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