Kapadokya bölgesinde, bu sabah havalanan çok sayıda balonun sepetine, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı ve Atatürk posterleri asıldı.

[Fotoğraf: İHA]

Turistler, güneşin doğuşuyla başlayan ve yaklaşık 1 saat süren uçuşta, peribacalarının arasından süzülerek, hem yörenin doğal güzellikleri izlemenin keyfini yaşarken hem de bayram coşkusuna şahitlik etti.

[Fotoğraf: İHA]

Kapadokya, sahip olduğu yeryüzü şekilleri nedeniyle dünyada turizme yönelik sıcak hava balonculuğunun yoğun olarak yapıldığı bölgeler arasında yer alıyor.

[Fotoğraf: İHA]