Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve bölgede birçok can ve mal kaybına neden olan iki büyük depremin ardından Sivas İl Özel İdaresi ve Sivas Belediye Başkanlığı tarafından kurulan SİVTAŞ harekete geçti.



Şirket, depremden etkilenen köylerde bulunan hayvan üreticilerine destek olmak amacıyla afet bölgesine 52 ton hayvan yemi gönderdi.