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Sivas'ta minibüs devrildi: 6 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ın Hafik ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Kemal Karaçöl (59) idaresindeki 26 AAK 701 plakalı minibüs, Sivas-Erzincan kara yolu Emre köy yakınlarında devrildi.
Kazada sürücü ile Mustafa (64), Aziz (48), Şahabettin (61), Ali (56) ve Mehmet Cemil Yıldız (56) yaralandı.
Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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