Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın cuma günü sabah saatlerine kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Kuvveti rüzgar ve fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.