Haber Giriş: 23 Şubat 2022 Çarşamba 17:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
[Fotoğraf: Getty]
Sivas'ta yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olması bekleniyor.
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın cuma günü sabah saatlerine kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.
Kuvveti rüzgar ve fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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