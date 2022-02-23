Haber Giriş: 23 Şubat 2022 Çarşamba 16:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de kaçak sigara operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Mersin'de kaçakçılıkla mücadele ve sigara üretimine yönelik düzenlenen operasyonda, 105 bin 800 makaron ve 20 bin sahte bandrol ele geçirildi.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince, kaçak makaron ticareti ve sigara üretimi yapan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.
[Fotoğraf: AA]
Belirlenen iki adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 26 kilogram bandrolsüz gümrük kaçağı sigara tütünü, 85 kilogram kıyılmış tütün, 105 bin 800 makaron, 20 bin sahte bandrol, 2 kompresör ve sigara basma makinesi ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan O.K. ve M.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.
Etiketler: Kaçakçılık Makaron Mersin Sigara
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