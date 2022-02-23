Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince, kaçak makaron ticareti ve sigara üretimi yapan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

[Fotoğraf: AA]

Belirlenen iki adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 26 kilogram bandrolsüz gümrük kaçağı sigara tütünü, 85 kilogram kıyılmış tütün, 105 bin 800 makaron, 20 bin sahte bandrol, 2 kompresör ve sigara basma makinesi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan O.K. ve M.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.