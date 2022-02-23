Haber Giriş: 23 Şubat 2022 Çarşamba 16:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye’de 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E. İ’nin Kadirli ilçesinde bir evde saklandığını tespit etti.
Takibe alınan hükümlü, jandarma ekiplerince adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.???????
Etiketler: Osmaniye
Sıradaki Haber
Mersin'de kaçak sigara operasyonu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz