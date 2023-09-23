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Güncel
AA 23.09.2023 17:41

Sivas'ta klasik otomobiller yollara çıktı

Türkiye'nin çeşitli illerinden getirilen klasik otomobiller Sivas'ta fuarda sergiye konuldu.

Sivas'ta klasik otomobiller yollara çıktı
[Fotograf: AA]

Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi ve Kültür AŞ tarafından Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde Klasik Otomobiller Fuarı düzenlendi.

Klasik otomobil meraklıları, zamana meydan okuyan otomobilleri inceledi, fotoğraf çektirdi. Araç sahipleri de ziyaretçilere bilgi verdi.

Sivas'ta klasik otomobiller yollara çıktı

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, fuarda sergilenen bir otomobille şehir turu attı.

Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında şehrin farklı bir heyecan yaşadığını söyledi.

Sivas'ta klasik otomobiller yollara çıktı

Değişik illerden gelen klasik otomobil tutkunlarını Sivas'ta ağırladıklarını belirten Şimşek, "100 Yılın Otomobilleri adı altında klasik otomobil fuarını ilimizde gerçekleştiriyoruz. Şehrimiz adına çok heyecan verici ve farklı görüntülere sahne olan bir etkinlik. Burada 1947 model araçtan yerli ve milli otomobilimiz Togg'a kadar farklı modelde otomobiller yer alıyor." dedi.

Sivas'ta klasik otomobiller yollara çıktı

Fuar yarın sona erecek. 

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