Açık 27.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 23.09.2023 17:25

Iğdır'da çıkan yangında 2 ahır ile 8 bin ot balyası küle döndü

Iğdır'da çıkan yangında 8 bin ot balyası yandı, bir kadın dumandan zehirlendi.

Iğdır'da çıkan yangında 2 ahır ile 8 bin ot balyası küle döndü

Emek Mahallesi Poyraz Sokak'ta Yusuf Y.'ya ait ikamette branda ile sarılı vaziyette muhafaza edilen balyalar henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Iğdır Belediyesi itfaiyesi, yangını 2 saatlik bir çalışmayla kontrol altına alarak söndürdü.

Çıkan yangında 2 ahır ile 8 bin balya tamamen yandı.

Dumandan etkilenen Latife Y. ambulansa Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın neden çıktığını bilmediklerini anlatan Fuat Y., yangından 8 bin balya otlarının yandığını belirterek, "Bir yıllık emeğimiz, annemin babamın köyde tırnaklarıyla topladığı mahsulümüz emeğimiz yandı kül oldu. Ahır da yandı şimdi, yayladan gelen hayvanımız açıkta kalacak" dedi.

ETİKETLER
Iğdır
Sıradaki Haber
Mardin'de uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vefat eden dayısının oğlunun cenazesi İstanbul'da defnedildi
18:36
Kırklareli'nde 45 düzensiz göçmen yakalandı
18:22
Belediyenin kurduğu tekstil fabrikasında ürettiği ürünleri birçok ülkeye gönderiyor
17:44
Bakan Bolat: Kadın kooperatifleri kurun, sizlere destek olalım
17:39
Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
17:44
Peru'da doğal gaz hattı çalışmaları esnasında 8 mumya bulundu
Sonbaharın erken başladığı köy, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor
Sonbaharın erken başladığı köy, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor
FOTO FOKUS
Mehmetçik'ten Kıbrıs'ın güneyinde Akdeniz'de eğitim uçuşu
Mehmetçik'ten Kıbrıs'ın güneyinde Akdeniz'de eğitim uçuşu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ