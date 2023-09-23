Açık 29.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 23.09.2023 17:15

Mardin'de uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı

Mardin'in Midyat ilçesinde uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin'de uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında, farklı tarihlerde çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler, İzmir'den Midyat ilçesine giden otobüsteki bir yolcu üzerinde ve bir araçta yaptığı aramada çeşitli miktarda uyuşturucu madde, bir ruhsatsız tabanca ve bir adet şarjör ve 3 mermi ele geçirdi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde ise metruk binada inceleme yapan polis, bir şüphelinin üzerinde bir miktar toz esrar buldu.

Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

ETİKETLER
Mardin
Sıradaki Haber
Çorum'da polisin uygulamalarında 15 silah ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:16
Azerbaycan hükümeti, Karabağ'daki Ermeni nüfus için yakıt gönderdi
17:13
Fransa'da saldırı hazırlığında olduğu şüphesiyle bir kişi yakalandı
17:11
Rusya: Ukrayna'da Batı'dan gelen silah ve zayıflatılmış uranyumlu mühimmat depolarını vurduk
17:07
Lübnan ordusu, "sınırı ihlal edip sis bombasıyla saldıran" İsrail ordusuna karşılık verdi
17:28
Biden: Silahlı şiddetin önüne geçmek için ilk federal birimi kuruldu
17:04
Tayvan’da fabrikada patlama: 5 ölü, 100’den fazla yaralı
Sonbaharın erken başladığı köy, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor
Sonbaharın erken başladığı köy, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor
FOTO FOKUS
Mehmetçik'ten Kıbrıs'ın güneyinde Akdeniz'de eğitim uçuşu
Mehmetçik'ten Kıbrıs'ın güneyinde Akdeniz'de eğitim uçuşu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ