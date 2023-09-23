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Güncel
AA 23.09.2023 16:47

Kütahya'da sahte içki operasyonunda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı

Kütahya’da sahte içki üretip sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Kütahya'da sahte içki operasyonunda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, A.Y. ve H.K’nin sahte içki üretip sattığını belirledi.

Adli makamlardan alınan kararla şüphelilere ait iki ev ve bir iş yerine operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda 35 pet şişe içinde sahte içki, sahte içki üretiminde kullanılan 55 litre dezenfektan, bir miktar alkol aroması, sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ile içki yapımı tarifelerinin yazılı olduğu not kağıdı ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, H.K. ise serbest bırakıldı.

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