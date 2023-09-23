Açık 29.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 23.09.2023 16:35

Uludere'de 110 öğrencinin okul ihtiyaçları karşılandı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde Gönül Dostları İnsani Hizmet Derneği'nce 110 öğrenciye kırtasiye yardımı yapıldı.

Uludere'de 110 öğrencinin okul ihtiyaçları karşılandı

Merkezi İstanbul'da bulunan derneğin kurucu başkanı Esra Nur Bulur ve dernek üyeleri, ilçeye bağlı Şenoba beldesindeki kırsal Şenoba İlkokulunda eğitim gören öğrencileri ziyaret etti.

Bulur ve üyeler tarafından öğrencilere çanta, zeka oyunları ve spor malzemeleri, oyuncak, sözlük ve kırtasiye malzemesi dağıtıldı.

Uludere Gezici Çocuk Tiyatro Ekibi de öğrencilere pamuk şeker dağıttı.

Bulur, hayırseverler tarafından yapılan yardımları dezavantajlı bölgelerde eğitim gören öğrencilere ulaştırdıklarını söyledi.

Dernek olarak yurt içi ve dışındaki ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Bulur, "Çok şükür bugün burada emanetin yerine ulaşmasının huzuru içindeyiz. Okul belirleme sürecinde ve tüm aşamalarda yanımızda olan İlçe Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ederiz" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş ise hayırseverler ile derneğe teşekkür etti.

ETİKETLER
Şırnak
Sıradaki Haber
Karaman'da mısır tarlasında uyuşturucu yetiştiren 2 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:16
Azerbaycan hükümeti, Karabağ'daki Ermeni nüfus için yakıt gönderdi
17:13
Fransa'da saldırı hazırlığında olduğu şüphesiyle bir kişi yakalandı
17:11
Rusya: Ukrayna'da Batı'dan gelen silah ve zayıflatılmış uranyumlu mühimmat depolarını vurduk
17:07
Lübnan ordusu, "sınırı ihlal edip sis bombasıyla saldıran" İsrail ordusuna karşılık verdi
17:28
Biden: Silahlı şiddetin önüne geçmek için ilk federal birimi kuruldu
17:04
Tayvan’da fabrikada patlama: 5 ölü, 100’den fazla yaralı
Sonbaharın erken başladığı köy, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor
Sonbaharın erken başladığı köy, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor
FOTO FOKUS
Mehmetçik'ten Kıbrıs'ın güneyinde Akdeniz'de eğitim uçuşu
Mehmetçik'ten Kıbrıs'ın güneyinde Akdeniz'de eğitim uçuşu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ