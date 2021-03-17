Kaza, Sivas-Tokat karayolu Çamlıbel tepesi yakınlarında meydana geldi. Oğuzhan G. idaresindeki Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü Çamlıbel Bakımevine ait kar küreme aracı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Sivas yönünde kar küreme çalışması yaparken devrilen araçtan sürücü ile birlikte yanındaki işçi de yaralı olarak kurtuldu. Hafif şekilde yaralan özel şirket çalışanları sağlık ekipleri tarafından ambulansla Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri buzlanma olan yolda başka bir kaza yaşanmaması için önlem aldı.