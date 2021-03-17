Haber Giriş: 17 Mart 2021 Çarşamba 19:58Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sivas’ta kar küreme aracı devrildi: 2 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Sivas’ta kar küreme aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Sivas-Tokat karayolu Çamlıbel tepesi yakınlarında meydana geldi. Oğuzhan G. idaresindeki Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü Çamlıbel Bakımevine ait kar küreme aracı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Sivas yönünde kar küreme çalışması yaparken devrilen araçtan sürücü ile birlikte yanındaki işçi de yaralı olarak kurtuldu. Hafif şekilde yaralan özel şirket çalışanları sağlık ekipleri tarafından ambulansla Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri buzlanma olan yolda başka bir kaza yaşanmaması için önlem aldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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