Haber Giriş: 16 Nisan 2021 Cuma 20:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta jandarma trafik ekipleri drone ile uygulama yaptı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ın Suşehri ilçesinde jandarma trafik ekipleri tarafından drone ile trafik uygulaması yapıldı.
Suşehri ve Zara ilçelerine bağlı jandarma trafik ekipleri uygulama noktalarında drone ile denetim yaptı.
Suşehri-Sivas kara yolu güzergahında gerçekleştirilen denetimlerde emniyet kemeri takmayan ve araç kullanırken telefonla görüşen sürücüler drone ile tespit edildi.
Yazılan para cezalarına itiraz eden sürücülere ise drone görüntüleri izletildi.
Uygulama noktasında durdurulan araç sürücülerinin genel evrak kontrollerini de yapan ekipler, uzun yoldan gelen sürücüleri dinlenmeleri konusunda uyardı.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Trafik
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