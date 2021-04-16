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Balıkesir’de bulunan Bakım Mühimmat Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığınca, 3’üncü Dönem Misafir Askerî Personele “EYP Müdahale Kursu” verildi. pic.twitter.com/W8mP7NHQkL

Bakanlık eğtime ait fotoğrafları da paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı nın(MSB) Twitter adresinden yapılan açıklamada, Balıkesir'de bulunan Bakım Mühimmat Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığınca, 3'üncü dönem misafir askeri personele "El Yapımı Patlayıcılara Müdahale Kursu" verildiği belirtildi.

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