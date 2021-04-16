Haber Giriş: 16 Nisan 2021 Cuma 19:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de Mehmetçik'e el yapımı patlayıcılara müdahale kursu verildi
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir Bakım Mühimmat Okulu Komutanlığı, misafir askeri personele el yapımı patlayıcılara müdahale kursu eğitimi verdi.
Milli Savunma Bakanlığının(MSB) Twitter adresinden yapılan açıklamada, Balıkesir'de bulunan Bakım Mühimmat Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığınca, 3'üncü dönem misafir askeri personele "El Yapımı Patlayıcılara Müdahale Kursu" verildiği belirtildi.
Bakanlık eğtime ait fotoğrafları da paylaştı.
Balıkesir’de bulunan Bakım Mühimmat Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığınca, 3’üncü Dönem Misafir Askerî Personele “EYP Müdahale Kursu” verildi. pic.twitter.com/W8mP7NHQkL— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 16, 2021
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı
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