Haber Giriş: 16 Nisan 2021 Cuma 19:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da hakkında 19 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hakkında 19 yıl 81 gün hapis cezası bulunan hükümlü JASAT ekibi tarafından yakalandı.
Muğla İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekibi, suçluları yakalamaya yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, hakkında 19 yıl 81 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A'nın Cami Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.
Gizlendiği adres belirlenen hükümlü, düzenlenen operasyonla yakaladı.
F.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı
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