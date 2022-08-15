S.E. yönetimindeki servis minibüsü ile S.Ç'nin kullandığı otomobil, Kılavuz Mahallesi Kılavuz Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada otomobil sürücü ve aracında bulunan M.Ç. ile minibüsteki G.T., S.K., E.A., M.B. ve H.K. yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.