Haber Giriş: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 13:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
[Fotograf: AA]
Sivas'ta işçi servisi ile otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.
S.E. yönetimindeki servis minibüsü ile S.Ç'nin kullandığı otomobil, Kılavuz Mahallesi Kılavuz Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada otomobil sürücü ve aracında bulunan M.Ç. ile minibüsteki G.T., S.K., E.A., M.B. ve H.K. yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Sivas Trafik Kazası
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