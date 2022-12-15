Karadeniz ile iç bölgelerin bağlantı yolu olarak bilinen, Suşehri-Sivas kara yolu güzergahındaki 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde kar yağdı.

Karayolları ekipleri, karla kaplanan bölgede ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.