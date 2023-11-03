Sivas'ta ehliyetsiz sürücüler kaza yaptı, her iki tarafa da ceza kesildi

Esentepe Mahallesi Esentepe Caddesi üzerinde meydana geldi. M.C. idaresindeki otomobil ile H.B. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil ağaca çarparak durabildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan yaralı yolcuyu sıkıştığı yerden kurtardı.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan H.B.'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 8 bin 190 lira, M.C.ye ve araç sahibine ise 16 bin 380 lira olmak üzere toplamda 24 bin 570 lira idari para cezası uygulandı.