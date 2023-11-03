Parçalı Bulutlu 18.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 03.11.2023 15:20

Sivas'ta ehliyetsiz sürücüler kaza yaptı, her iki tarafa da ceza kesildi

Sivas’ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Sürücülerin ehliyeti olmadığı ortaya çıkan iki tarafa da ceza kesildi.

Sivas'ta ehliyetsiz sürücüler kaza yaptı, her iki tarafa da ceza kesildi
[Fotograf: İHA]

Esentepe Mahallesi Esentepe Caddesi üzerinde meydana geldi. M.C. idaresindeki otomobil ile H.B. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil ağaca çarparak durabildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sivas'ta ehliyetsiz sürücüler kaza yaptı, her iki tarafa da ceza kesildi

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan yaralı yolcuyu sıkıştığı yerden kurtardı.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan H.B.'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 8 bin 190 lira, M.C.ye ve araç sahibine ise 16 bin 380 lira olmak üzere toplamda 24 bin 570 lira idari para cezası uygulandı.

ETİKETLER
Sivas Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Ormanın gözleri görev başında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:03
Fitch Ratings, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti
17:08
Blinken: Çatışmada ikinci veya üçüncü bir cephenin açılmaması konusunda çok netiz
17:00
BM: Gazze'de 1,5 milyon kişi yerinden edildi
16:50
Gazze'de insani felakete saatler kaldı
16:29
İskoçya Başbakanı'nın aile üyeleri Gazze'den ayrılan 92 İngiliz arasında yer aldı
16:56
Hizbullah Lideri Nasrallah: İsrail rehineleri müzakere yoluyla geri alabilir
Gazze'de bombardıman altında 28. gün
Gazze'de bombardıman altında 28. gün
FOTO FOKUS
Türkiye'de 1400 hasta kalp nakli bekliyor: Onlardan biri de Ilgın...
Türkiye'de 1400 hasta kalp nakli bekliyor: Onlardan biri de Ilgın...
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ