Haber Giriş: 28 Mart 2022 Pazartesi 16:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ın Gemerek ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Osman Alkoç (41) yönetimindeki 58 ACJ 990 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolunun Gemerek ilçesi Karagöl mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan İbrahim (71) ve Emine Alkoç (68) ile Hasan Arslan (72) yaralandı.
Gemerek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İbrahim Alkoç'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Etiketler: Sivas Trafik Kazası
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