Haber Giriş: 8 Haziran 2021 Salı 15:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta dağlık arazide doğan buzağı traktör kabininde yaylaya taşındı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ın Hafik ilçesinde bir çiftçi, ineğinin dağlık arazide doğurduğu buzağıyı traktör kabininde yaylaya götürdü.
İlçede çiftçilik yapan Şükrü Çaldıran'ın ineği, Arıpınarı mevkisinde buzağıladı. Hayvanları arazide otlatan Serhat Çaldıran ağabeyini arayarak ineğin doğum yaptığını söyledi.
Şükrü Çaldıran evine yaklaşık 2 saat mesafedeki araziye traktörüyle gitti. Sarp ve dağlık bölgedeki buzağıya güçlükle ulaşan Çaldıran, hayvanı traktörün kabin kısmına alarak yaylaya götürdü.
Serhat Çaldıran, "Macera" adını verdikleri buzağının zorlu yolculuğunu ve ağabeyinin çabalarını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
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