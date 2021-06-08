Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gürhan, Bursa'da 4-6 Haziran'da atletizm branşında gerçekleştirilen Büyükler ve 23 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nda derece elde eden başarılı sporcular Elif Polat, Emre Göktürk, Ömer Bakır, Berfin Boduç, Erdal Çarıkoğlu, Onur Özdemir, Remzi Aksu, Yasin Ayten ile antrenörlerini tebrik etti.

Atletizm İl Temsilcisi Haluk Güven, organizasyon hakkında bilgi verdi. Güven, ayrıca Gaziantep'teki Atletizm Geliştirme Projesi'nin finallerinde yarışan Özge Özaşık'ın Atletizm Milli Takımı'na seçildiğini söyledi.

Yavuz Gürhan, başarılarından dolayı kutladığı sporculara spor malzemesi hediye etti.