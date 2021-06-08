Haber Giriş: 8 Haziran 2021 Salı 14:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da kalp krizi geçiren kişi ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: AA]
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kalp krizi geçiren kişi, helikopter ambulansla hastaneye ulaştırıldı.
İlçe merkezindeki evinde rahatsızlanan 72 yaşındaki Bilal Özkan, Beypazarı Devlet Hastanesine götürüldü. Burada muayene edilen Özkan'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi.
Yaşlı hasta, yapılan hazırlığın ardından helikopter ambulansla Ankara Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Hasta yakınları yetkililere teşekkür etti.
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