Mevlana Caddesi'yle Kültürpark arasında bulunan esnaf dükkanlarını ziyareti sırasında yolda karşılaştığı kent sakinleriyle de zaman zaman sohbet edip, fotoğraf çektiren Başkan Altay, pandemi sürecinde özlem duydukları esnaf ve vatandaş ziyaretlerine pandemi kuralları çerçevesinde devam etiklerini söyledi.

Vatandaşlara, "Salgın süreci sona erdiğinde çay buluşmaları, mahalle ve ev ziyaretleri yapmayı dört gözle bekliyoruz" diyen Başkan Altay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu zor günleri inşallah kısa zamanda aşacağız ve özlediğimiz güzel günleri birlikte yaşayacağız. Bizler vatandaşlarımıza hizmet ederken dertleriyle dertlenmeye, sevinçleriyle mutlu olmaya devam edeceğiz."