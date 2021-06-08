Bandırma Limanı'nda başlayan çalışma dolayısıyla düzenlenen programa, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir ile ilgili kurum ve kuruluşların müdürleri katıldı.

Bandırma Çelebi Limanı'na bağlı römorkörlerle denize açılan Vali Şıldak ve beraberindekiler, Büyükşehir Belediyesine ait müsilaj temizleme gemisi "Başaran-2"nin çalışmalarını inceledi.

Bölgedeki müsilaj yoğunluğunu da gözlemleyip yetkililerden bilgi alan Şıldak, limana döndükten sonra gazetecilere açıklama yaptı.

Vali Şıldak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 22 maddelik eylem planının ilk uygulama adımlarını Bandırma'dan başlattıklarını söyledi.

Denetimlerin tüm kuruluşlarla birlikte yapılacağını belirten Şıldak, "Marmara Denizi'nde bu durumun kısa sürede son bulacağına, denizimizin eskisinden de daha temiz hale geleceğine inanıyorum. Bunu yürekten söylüyorum." dedi.

Bir gazetecinin, Ege Denizi'nde de müsilaj olup olmadığı yönündeki sorusu üzerine ise Şıldak, şunları kaydetti:

"Ege Denizi'nde şu an hiçbir müsilaj emaresi yok. Bu konuda hiçbir görüntü kaydı yok. Sahil Güvenlik Komutanlığımız tarafından sürekli rapor alıyorum. Herhangi bir sıkıntı yok. Tüm sahillerimizdeki 99 noktada kirlilik ölçümleri yapılıyor. En son ölçümler dahil herhangi bir mikrobiyolojik açıdan kirlilik ve sağlığa zararlı bir unsur içermemektedir. Denizlerimizde turizm, denizden faydalanma, insan sağlığı açısından sıkıntı oluşturacak hiçbir husus yoktur."

"Karadeniz'den akımın başladığıyla ilgili güzel haberler geldi"

Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da gerek karadan vidanjörlerle, gerek denizden müdahalelerle, gerekse balıkçıların desteğiyle bu işi ilk başlatan illerden biri olduklarını vurgulayarak, "Denizin altında olan şeylerin daha aza inmesi için burada hem bilimsel çalışmaların hem de karadan var olan koşulların değişmesi lazım. Bununla ilgili de sevindirici haberler geliyor. Karadeniz'den gelmesi gereken akımın başladığıyla ilgili güzel haberler geldi. Marmara Denizi'ni kesinlikle eski haline dönüştüreceğiz." diye konuştu.

Vali Şıldak, daha sonra Erdek ilçesine bağlı Aşağıyapıcı ve Tatlısu mahalleleri sahilinde Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) tarafından vidanjörlerle gerçekleştirilen müsilaj temizleme çalışmalarını inceledi.

Öte yandan, denizden arındırılan müsilajın katı atık transfer merkezinde susuzlaştırıldıktan sonra düzenli depolama tesisinde bertaraf edileceği öğrenildi.