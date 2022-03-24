Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Şarkışla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir iş yerinde etil alkol ve anason kullanılarak sahte içki üretildiği bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Polisler iş yerinde yaptıkları aramada 15 şişe sahte içki ile 15 litre etil alkol ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.