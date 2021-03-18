Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Şarkışla ve Zara ilçelerinde etkili olan kar yağışının ardından ulaşıma kapanan 62 köy yolunu açmak için ekipler, çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü de Yıldızeli-Tokat kara yolu ile Şarkışla-Sivas kara yolunun bazı bölgelerinde yollarda oluşan buzlanma nedeniyle sürücüleri uyardı.

Hafik ilçesinde de sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle sürücülere yavaş seyretmeleri uyarısı yapıldı.