Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda tutuksuz sanıklar Y.G. ve B.B. ile avukatları hazır bulundu.

Örgüt elebaşının talimatıyla Bank Asya'ya para yatırdığı iddiasıyla yargılanan sanık B.B, suçlamaları reddederek beraatini istedi.

Örgüt üyeliği suçlamasını kabul etmeyen sanık Y.G. de suçsuz olduğunu savunarak, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Y.G'ye, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay, B.B'ye ise "örgüte bilerek isteyerek yardım etme" suçundan 1 yıl 13 ay hapis cezası verdi.