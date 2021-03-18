Haber Giriş: 18 Mart 2021 Perşembe 13:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de 2 FETÖ sanığına hapis cezası
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında yargılanan 2 sanıktan biri 1 yıl 13 ay, diğeri 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda tutuksuz sanıklar Y.G. ve B.B. ile avukatları hazır bulundu.
Örgüt elebaşının talimatıyla Bank Asya'ya para yatırdığı iddiasıyla yargılanan sanık B.B, suçlamaları reddederek beraatini istedi.
Örgüt üyeliği suçlamasını kabul etmeyen sanık Y.G. de suçsuz olduğunu savunarak, beraatini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Y.G'ye, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay, B.B'ye ise "örgüte bilerek isteyerek yardım etme" suçundan 1 yıl 13 ay hapis cezası verdi.
Etiketler: FETÖ
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