Haber Giriş: 18 Mart 2021 Perşembe 13:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'ün yüksek kesimlerine kar yağdı
[Fotoğraf: AA]
Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Kentte gece başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Kar yağışı, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi ve ilçelerin yüksek rakımlı köyleri ile ormanları beyaza bürüdü.
Karabük-Bartın ve D-100 kara yolunda önlem alan trafik ve Karayolları ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Etiketler: Kar Yağışı Yağış Hava Durumu
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