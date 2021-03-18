Haber Giriş: 18 Mart 2021 Perşembe 13:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de okulda pencereden düşen öğrenci yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Düzce'de, ilkokulun penceresinden düşen birinci sınıf öğrencisi yaralandı.
Kültür Mahallesi'ndeki Namık Kemal İlkokulu'nda birinci sınıf öğrencisi A.S.V, teneffüste, zemin kattaki sınıfının penceresinden dengesini kaybederek düştü.
Yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralanan öğrenciyi fark eden görevliler, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, öğrenciyi Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı.
İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit de hastaneye giderek öğrencinin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
Yaralı öğrencinin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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