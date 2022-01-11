Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 11:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta 45 köy yolu kapandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Sivas'ta yoğun kar yağışı nedeniyle 45 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Sivas İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Gürün ve Zara ilçelerinde yoğun kar nedeniyle 45 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Ekipler, 32 greyder, 22 yükleyici, 6 dozer, 7 kar bıçaklı kamyon, 26 servis kamyonu ve 136 personelle kapanan yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.
Etiketler: Kar Yağışı Sivas Ulaşım
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