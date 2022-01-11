Sivas İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Gürün ve Zara ilçelerinde yoğun kar nedeniyle 45 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, 32 greyder, 22 yükleyici, 6 dozer, 7 kar bıçaklı kamyon, 26 servis kamyonu ve 136 personelle kapanan yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.