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Güncel
İHA 26.02.2024 06:38

Sivassporlu futbolcunun omuzu çıktı

Sivasspor’un sahasında karşılaştığı Pendikspor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırılan genç futbolcu Bartuğ Elmaz’ın omuzunun çıktığı açıklandı.

Sivassporlu futbolcunun omuzu çıktı

Sivasspor’da Bartuğ Elmaz şoku yaşanıyor. Genç futbolcunun Pendikspor maçında girdiği ikili mücadele sonrası sakatlanarak sol omuzunun çıktığı duyuruldu. K

onu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Trendyol Süper Lig'in 27. hafta maçında bugün sahamızda Pendikspor ile oynadığımız maçın 5. dakikasında girdiği ikili mücadele sonrası sol omuzu üzerine düşen futbolcumuz Bartuğ Elmaz'a saha kenarında sağlık ekibimiz tarafından yapılan kontrollerde omuzunun çıktığı tespit edilmiştir. Ambulansla sağlık sponsorumuz Medicana Sivas Hastanesi'ne kaldırılan sporcumuza ilk müdahale yapılmıştır. Oyuncumuza 2 gün sonra yapılacak kontrollerin ardından tedavi süreci planlanacaktır. Sporcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını dileriz.”

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