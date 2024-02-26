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Güncel
AA 26.02.2024 06:20

Kütahya’da tüfekle vurulan kişi öldü

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde çıkan kavgada tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Kütahya’da tüfekle vurulan kişi öldü
[Fotograf: İHA]

Haydarlar köyünde belirlenemeyen nedenle cami önünde tartıştığı kişi tarafından Süleyman Uyumaz'a tüfekle ateş edildi. Ateş eden kişi olay yerinden kaçtı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan 56 yaşındaki Uyumaz, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaçan şüphelinin yakalanması için jandarma ekiplerinin çalışması sürüyor.

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