Parçalı Bulutlu 4.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 26.02.2024 06:34

Üzerindeki elbiselerle deniz yüzeyinde cansız bedeni bulundu

Antalya’nın Konyaaltı sahilinde deniz yüzeyinde bir erkek cesedi bulundu.

Üzerindeki elbiselerle deniz yüzeyinde cansız bedeni bulundu

Olay, saat 18.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Konyaaltı sahili açıklarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, haftasonu sahile gelen vatandaşlar deniz üzerinde hareketsiz bir kişi gördü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye deniz polisi sevk edildi.

Deniz polisi tarafından elbiseleri üzerinde hareketsiz olarak bulunan erkek şahıs bota alınarak yat limanına çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede üzerinden bir miktar para çıkan kişinin Ümit Erikli olduğu tespit edildi. Temizlik çalışanı olan Erikli'nin bir süre önce emekli olduğu öğrenildi.

Ceset, ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ETİKETLER
Antalya
Sıradaki Haber
Kütahya’da tüfekle vurulan kişi öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:45
Trump: Yeniden başkan olursam, Prens Harry yalnız kalacak
07:38
ABD'li asker İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde Gazze için kendini yaktı
07:32
Çin, insanlı Ay görevlerinde iki yeni uzay aracı kullanacak
07:30
YKS başvuruları için son gün
07:28
Eski İngiliz Başbakan Truss: İngiliz derin devleti önümü kesti
07:26
Fransız çiftçiler katıldığı tarım fuarını bastı: Macron şaştı kaldı
Filistinliler, dağıtılan yemeklerden alabilmek için saatlerce kuyrukta bekliyor
Filistinliler, dağıtılan yemeklerden alabilmek için saatlerce kuyrukta bekliyor
FOTO FOKUS
Savaşın gölgesinde Gazze sokaklarında Ramazan hazırlıkları
Savaşın gölgesinde Gazze sokaklarında Ramazan hazırlıkları
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ