Haber Giriş: 26 Nisan 2021 Pazartesi 21:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivasspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları başladı
[Fotoğraf: AA]
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 38. haftasında Helenex Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Dayanıklılık çalışmasıyla devam eden idmanda futbolcular, daha sonra 2 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalıştı.
Kırmızı-beyazlılar, 3 grup halinde yarı sahada yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.
Demir Grup Sivasspor ile Helenex Yeni Malatyaspor, 29 Nisan Perşembe günü saat 16.00'da Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede, hakem Alper Ulusoy görev yapacak.
Etiketler: Yeni Malatyaspor Sivasspor
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